Якутск, , 07:39 — REGNUM Руководство автотранспортного предприятия Якутска ответит по статье о халатности за допуск к управлению автобусом нетрезвого водителя. В результате недосмотра под колесами погиб ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ.

Автобус Gradkostroma.ru

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Выяснилось, что водители, работавшие на предприятии, не проходили обязательный осмотр перед рейсами, путевые листы им не выдавались. В результате за руль автобуса сел пьяный мужчина, по его вине погиб ребёнок.

Прокуратура контролирует ход расследования дела о гибели ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в авариях на дорогах Якутии в этом году погибли 60 человек и пострадали 660. Одной из причин увеличения количества ДТП прокуратура называет ненадлежащее состояние дорожной сети.