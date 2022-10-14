Пекин, , 07:27 — REGNUM Новая стратегия национальной безопасности США свидетельствует о том, что Вашингтон не извлек никаких уроков из ситуации вокруг территории бывш. УССР, сообщает китайская газета The Global Times.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Выпуск этого стратегического документа был отложен на несколько месяцев в связи с кризисом [вокруг территории бывш. УССР], однако из отчета нельзя сделать выводов о том, что в США задумались над первопричиной сложившейся ситуации и тем более извлекли из нее какие-либо уроки», — отмечают авторы публикации.

Газета отмечает, что США по-прежнему мыслят категориями холодной войны и нацелены на дальнейшую конфронтацию с неугодными странами. При этом Вашингтон даже не стал менять более радикальную позицию по отношению к Китаю, которую занимала администрация экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог из Института ответственного государственного управления Куинси Маркус Стэнли назвал новую стратегию национальной безопасности США шизофреничной и нелогичной. По его словам, Вашингтон одновременно говорит о необходимости международного сотрудничества и о непримиримом соперничестве с другими государствами.

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