Пекин, 14 октября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Новая стратегия национальной безопасности США свидетельствует о том, что Вашингтон не извлек никаких уроков из ситуации вокруг территории бывш. УССР, сообщает китайская газета The Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Выпуск этого стратегического документа был отложен на несколько месяцев в связи с кризисом [вокруг территории бывш. УССР], однако из отчета нельзя сделать выводов о том, что в США задумались над первопричиной сложившейся ситуации и тем более извлекли из нее какие-либо уроки», — отмечают авторы публикации.

Газета отмечает, что США по-прежнему мыслят категориями холодной войны и нацелены на дальнейшую конфронтацию с неугодными странами. При этом Вашингтон даже не стал менять более радикальную позицию по отношению к Китаю, которую занимала администрация экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог из Института ответственного государственного управления Куинси Маркус Стэнли назвал новую стратегию национальной безопасности США шизофреничной и нелогичной. По его словам, Вашингтон одновременно говорит о необходимости международного сотрудничества и о непримиримом соперничестве с другими государствами.