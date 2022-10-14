Оренбург, , 07:26 — REGNUM В Оренбургской области школы шести муниципальных образований региона получат 76 млн рублей на дополнительные работы. В федеральной программе по модернизации школьных систем регион участвует впервые, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2022 году муниципальным образованиям Оренбургской области выделена субсидия из федерального бюджета на модернизацию школьных систем. Дополнительные средства из областного бюджета будут выделены на увеличение сметной стоимости за счёт выявления новых работ, не учтенных первоначальной документацией. В девяти школах Бугуруслана и Бугурусланского района, Кувандыкского городского округа, Саракташского, Первомайского, Пономаревского районов проведут работы различного типа до конца декабря. Планируется замена окон, дверных блоков, а также шпатлевка, штукатурка, укладка плитки, установка перегородок, внутренние общестроительные работы, замена канализации и другие работы.

Отбор на участие в федеральной программе по модернизации школьных систем на 2023 год пошли 16 школ. Ещё 60 школьных зданий включены в конкурсную заявку на 2024–2025 годы.