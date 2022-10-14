Южно-Сахалинск, 14 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. На Сахалине добровольцы, которые проходят боевое слаживание в воинской части 35 390, попросили отвезти их в православный храм или организовать приезд священника к ним, сообщили в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Воинскую часть посетили руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева и глава Анивского района Светлана Швец. Добровольцы рассказали, что питанием и бытом довольны. Военнослужащие получают горячее питание и сухие пайки.

«Мы провели встречу с добровольцами, выяснили их потребности и пожелания о том, какая помощь необходима их семьям», — рассказала Светлана Швец.

Добровольцы также попросили организовать в части работу нотариуса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине депутаты Областной думы за свой счёт закупили необходимое мобилизованным обмундирование и доставили в одну из воинских частей Южно-Сахалинска.