Москва, , 07:25 — REGNUM Частичная мобилизация в России проводится в специфическом типе общества, одним из «героев» которого является бывший министр обороны Анатолий Сердюков, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Один из таких героев — господин Сердюков. Он был министром обороны, он свернул все что связано с кадрированными частями, тем, что касается иммиграционного развертывания. Он это сделал. Но он же это сделал не в «лихие девяностые», а потом правда? И он при ком-то это сделал. Почему это не обсудить не для того, чтобы там расковыривать язвы, а для того, чтобы понять происходящее честно. Почему эта ситуация не была исправлена после Сердюкова?», — задал вопрос Кургинян и тут же дал ответ.

По его словам, очень долгое время господствовала концепция, согласно которой не нужна эта мобилизация. Считалось, что не будет больше больших длительных конвенциональных неядерных войн. «Мудрецы» при Сердюкове считали, что будет либо ядерная стратегическая война, либо войны в горячих точках, и под это все развертывалось.

«А рядом с этим было стяжательство, потому что есть такой войны не будет, и нам не нужна инфраструктура развертывания мобилизационной подготовки и всего прочего, то значит объекты, которые до этого «идиотский совок» сделал — лишние. А раз они лишние то их можно ликвидировать, то есть продать. И там можно вместо ненужной идиотской системы совкового мобилизационного развертывания построить замечательный коттеджный поселки или даже обычные дачные. Курочка по зернышку клюет и можно на этом обогатиться. Сверху находились идиотские философские концепции и стратегемы а под ними было стяжательство, и это работало вместе друг на друга», — объяснил Кургинян.

Впоследствии все это по-настоящему исправлено не было и не были прекращены «сердюковские бесчинства», была лишь проведена частичная корректировка процесса.