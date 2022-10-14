Токио, 14 октября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Японское правительство утвердило поправку, позволяющую ввести в законодательство план по сдерживанию спроса на потребление газа, если его запасы в стране начнут иссякать, сообщило агентство Kyodo.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Эта норма дает властям право рекомендовать местному населению и организациям сокращать потребление голубого топлива. В случае необходимости правительство может вводить дополнительные ограничения на использование газа крупными предприятиями.

При наступлении экстренной ситуации закупки сжиженного природного газа (СПГ) будут проводиться не через частные организации, а силами Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада хочет стать с 2025 года основным поставщиком СПГ для Японии и Южной Кореи.