Тегеран, 14 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. 13 октября президент ИранаИбрагим Раиси выступил на Конференции по взаимодействию и мерам укрепления доверия в Азии (СВМДА) в Казахстане, в ходе которой заявил, что США и их союзники пытаются дестабилизировать Иран после провала санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Президент Ибрагим Раиси прибыл в Астану, столицу Казахстана, для участия в Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В своем выступлении на заседании глава Ирана заявил, что Соединенные Штаты и их союзники прибегли к попыткам дестабилизации на Ближнем Востоке и в других регионах мира после провала политики санкций.

Раиси также сообщил: Иранский народ дискредитировал американский военный вариант. Теперь, после провала США в политике санкций, Вашингтон и его союзники прибегли к провальной дестабилизирующей политике».

«Что сделало иранскую нацию успешной и напугало стремящиеся к гегемонии державы, так это концентрация иранской нации на прогрессе, основанном на ее нынешней мощи», — отметил он.