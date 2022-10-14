Тегеран, , 08:30 — REGNUM 13 октября бригадный генерал Мохаммад Пакпур, командующий сухопутными войсками иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), объявил о начале масштабных учений вооруженных сил на севере страны в ближайшие дни. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эмблема КСИР

«В ближайшие дни масштабные учения сухопутных войск КСИР, получившие название Эгтедар, будут проведены на северных границах страны в районе Арас региональной военной базой Корпуса стражей Исламской революции», — заявил командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Он также отметил, что проведение крупных учений соответствует выполнению миссии по повышению боевой готовности сухопутных войск КСИР. Бригадный генерал Мохаммад Пакпур подчеркнул, что текущие учения пройдут с использованием передового вооружения, находящегося в арсенале армии Исламской Республики.