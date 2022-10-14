Тегеран, 14 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 13 октября президент Исламской Республики Иран в послании, адресованном иракскому правительству и народу, поздравилАбдула Латифа Рашида с избранием на пост президента Ирака. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Izzedine Иран и Ирак на карте мира

Ибрагим Раиси в своем послании по этому случаю выразил надежду, что избрание Абдула Латифа новым президентом Ирака станет шагом к расцвету и развитию Ирака, а также дальнейшему углублению ирано-иракских отношений.

Президент подчеркнул, что Иран всегда поддерживал процесс политического развития Ирака, основанный на воле иракского народа, и стремился расширять братские отношения с со своим соседом.

Раиси в своем послании также пожелал успехов и процветания иракскому народу и правительству.

Согласно данным Mehr News, Абдул Латиф Рашид, кандидат от Национального союза Иракского Курдистана, набрал большинство голосов (95) от представителей иракского парламента, став новым президентом Ирака.