Москва, 14 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Заместитель Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал лишь часть горькой правды насчет проблем с мобилизацией в России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Дмитрий Анатольевич Медведев в одном из своих теперь всегда очень патриотических высказываний сказал, что у нас недостатки по мобилизации, потому что мы 80 лет не проводили этой мобилизации. Правда ли это? Да, конечно, это правда, но это отнюдь не вся правда, и меня удивляет то, насколько другую часть правды не хотят обсуждать… Дело еще и в том, что мы проводим мобилизацию в обществе, где стяжание, корысть, желание извлечь из своего положения… определенные выгоды в духе золотого тельца является константой существования и системы, и общества», — заявил Кургинян.

По его словам, все вышесказанное знают все, кто живет в этом нашем обществе. И наличие такого неблагополучия в нашей стране является далекоидущим процессом. Так, например, террористы могут купить себе в обществе «мздоимства и чистогана» талон без права досмотра и использовать его для того, чтобы подогнать куда надо машину и взорвать.

«Уже в поговорку вошло, что самое хорошее предприятие — это метр государственной границы. Пропускают какие-нибудь там машины? Но одним способом пропускают в случае, если не договорились о большой мзде, а в другом случае если договорились, но это же так всюду, это константа реальности, понимаете? Если создано стяжательское расслабленное, которое основано на прибыли, на желании обогатиться на том, чтобы поклониться богу под названием Золотой телец, то все будет так, все понимаете?» — добавил политолог.

По его словам, все это справедливо и к теракту на Крымском мосту, и к издержкам мобилизации, и к нехватке обмундирования на фронте. И все это уходит корнями в стяжательский тип нашей реальности. Это не значит, что все военкомы и продавцы обмундирования с таможенниками такие, но таких достаточно, чтобы породить весь этот негатив, с которым мы имеем сейчас дело.

«Ведь мы существуем в атмосфере достаточно широкого обсуждения всего. Мы знаем, с фактами на руках нам доказывают, что есть прейскурант отмазок от мобилизации и что для бедных это одни отмазки, для богатых — это другие. Есть привилегированные отмазки, все они распределены по цене обращаться туда-то. Это все нагло делается, это может нагло делаться только в определенном типе общества — в обществе стяжательском», — подытожил Кургинян.