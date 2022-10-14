Анкара, , 07:11 — REGNUM Движение судов восстановлено после поломки сухогруза в проливе Босфор. Об этом 14 октября сообщает телеканал TRT.

Босфор NASA

По данным береговой охраны Турции, 190-метровое грузовое судно Annita, следовавшее из турецкого порта Тузла в российский порт Кавказ, заблокировало пролив Босфор в связи с поломкой двигателя.

К сухогрузу были направлены два буксира и катер с лоцманом. Судно было отбуксировано в безопасное место в Бююкдере, где оно встало на якорь.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте с сухогрузом в проливе Босфор.

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