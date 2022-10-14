Якутск, , 07:23 — REGNUM Прокуратура Якутии вынесла предостережении о недопущении нарушений в адрес министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Сивцева. Предупреждение связано с ненадлежащим состоянием дорог и низким освоением средств федерального проекта «Дорожная сеть», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Дальнему Востоку.

Состояние дороги Пресс-служба правительства Нижегородской области

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«Приняты меры к надлежащему исполнению требований закона», — отметили в надзорном ведомстве.

В том числе, по требованию прокуратуры выделены 14 млн рублей для внедрения автоматизированного программного комплекса «Безопасный город». Также по представлениям прокуроров в 87 населённых пунктах утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог. Кроме того, власти ознакомлены с правилами расчёта размера ассигнований местного бюджета на ремонты дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в авариях на дорогах Якутии в этом году погибли 60 человек и пострадали 660. В регионе возросло количество ДТП и повысился уровень аварийности на дорогах.