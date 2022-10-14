Тегеран, , 09:56 — REGNUM 13 октября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что вмешательство иностранных государств не является способом разрешения кризисов в регионе, отметив, что СВМДА является важным механизмом на службе сосуществования, сотрудничества и безопасности в Азии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Президент Ирана выступил с речью в тегеранском аэропорту Мехрабад после возвращения из своего визита в Казахстан и участия в 6-й Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходившей в Казахстане.

Он заявил, что СВМДА с его 28 постоянными членами от востока до запада азиатского региона является важным механизмом для урегулирования споров.

Раиси отметил, что вмешательство иностранных государств не является подходящим способом разрешения существующих кризисов в регионе, подчеркнув, что безопасность должна быть обеспечена изнутри, поскольку вмешательство извне только усугубляет проблемы, и это ключевой момент, который Иран упомянул на конференции СВМДА.

Сосредоточив внимание на укреплении отношений с Казахстаном, Раиси сообщил: «Визит президента Казахстана в Тегеран и мой визит в эту страну, в дополнение к участию в региональных конференциях, повышают уровень наших двусторонних связей».