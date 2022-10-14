Пермь, , 07:13 — REGNUM Арбитраж Пермского края 7 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение иска Росимущества к ОАО «Соликамский магниевый завод», контролирующий пакет акций которого по иску Генпрокуратуры России вернули на баланс РФ. Истец требует обязать юрлицо «провести внеочередное общее собрание акционеров», передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Соликамский магниевый завод»

Исковое заявление поступило в суд 11 октября 2022 года, а 12 октября его приняла судья Морозова. Пока не сообщалось, какие именно вопросы планируется поднять в ходе внеочередного собрания акционеров. Возможно, что речь пойдёт о назначении нового руководителя, так как действующий проходит фигурантом уголовного дела.

Между тем параллельно этому в суде прокуратура Пермского края пытается изъять у миноритариев оставшийся пакет акций актива. Заседание по этому иску назначено на 10 ноября 2022 года. Генпрокуратура в деле проходит третьим лицом. Среди ответчиков — более 500 человек.

В мае 2022 года суд удовлетворил иск надзорной инстанции и изъял из чужого незаконного владения основной пакет акций уникального завода. В конце июля 2022 года вторая инстанция оставила решение арбитражного суда Пермского края от 11 мая 2022 года без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

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