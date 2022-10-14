Тегеран, , 09:55 — REGNUM 13 октября президент Ирана Ибрагим Раиси и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече в Астане подчеркнули необходимость укрепления двусторонних отношений во всех областях, особенно в торгово-экономической. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Встреча состоялась на полях 6-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в столице Казахстана. Выступая в ходе переговоров, президент Ирана выразил удовлетворение 35-процентным ростом торговых отношений между двумя соседними странами за прошедший год.

Эмир Катара, в свою очередь, заявил, что его страна готова содействовать повышению уровня стратегических связей с Ираном. Он также отметил, что Катар направил торгового советника в Тегеран в попытке укрепить торгово-экономические отношения между двумя странами.

Катарский представитель упомянул о праве Ирана на развитие своей мирной ядерной программы и отметил: «Удивительно, что главным противником иранской ядерной программы является режим, обладающий одним из самых опасных ядерных арсеналов в мире».