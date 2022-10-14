Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) призывает центральные банки стран Азии, за исключением Китая и Японии, еще больше ужесточить денежно-кредитную политику, заявил директор Азиатско-Тихоокеанского департамента учреждения Кришна Шринивасан на пресс-конференции в Вашингтоне.

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Он отметил, что это связано с резким обесцениванием валют азиатских государств, а также с ростом цен на сырьевые товары. Шринивасан подчеркнул, что значительное снижение обменного курса может привести к более высокой инфляции и большей инерции на рынках.

Глава департамента добавил, что Китай и Япония исключены из рекомендаций, поскольку их экономики пережили более слабое восстановление, а резервы остаются существенными.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Центральный банк Южной Кореи объявил об очередном повышении учетной ставки на 0,5%. Ее новая величина составила 3%.

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