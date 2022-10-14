Тегеран, , 09:55 — REGNUM В официальном отчете, опубликованном иранским правительством, отмечается, что доходы Ирана от продажи нефти за пять месяцев выросли в восемь раз по сравнению с показателями за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 октября.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отчет демонстрирует значительное увеличение доходов от продажи нефти, несмотря на жесткие экономические санкции в отношении страны, которые нацелены на нефтяной сектор Ирана среди других отраслей экономики, чтобы нанести удар по одному из основных источников доходов Ирана.

В докладе также подчеркивается, что иранское правительство под руководством президента Ибрагима Раиси добилось значительного успеха в нейтрализации санкций.

Согласно обновлённым статистическим данным, ненефтяной экономический рост Исламской Республики в 2022 году достиг 4,3% по сравнению с 3,1% годом ранее.