Тегеран, 14 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В официальном отчете, опубликованном иранским правительством, отмечается, что доходы Ирана от продажи нефти за пять месяцев выросли в восемь раз по сравнению с показателями за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Отчет демонстрирует значительное увеличение доходов от продажи нефти, несмотря на жесткие экономические санкции в отношении страны, которые нацелены на нефтяной сектор Ирана среди других отраслей экономики, чтобы нанести удар по одному из основных источников доходов Ирана.

В докладе также подчеркивается, что иранское правительство под руководством президентаИбрагима Раиси добилось значительного успеха в нейтрализации санкций.

Согласно обновлённым статистическим данным, ненефтяной экономический рост Исламской Республики в 2022 году достиг 4,3% по сравнению с 3,1% годом ранее.