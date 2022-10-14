Тегеран, , 10:04 — REGNUM Любое изменение исторических границ Ирана и транзитного маршрута страны с Арменией решительно отвергается, заявил президент Исламской Республики Ибрагим Раиси 13 октября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на заместителя главы администрации президента Ирана по политическим вопросам.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Джамшиди написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент Ирана заявил, что любое изменение транзитного маршрута Ирана с Арменией получит решительный ответ со стороны Тегерана.

По его словам, Раиси также отметил, что европейское военное присутствие в регионе неприемлемо ни под каким предлогом. Он подчеркнул, что внутренние национальные проблемы не будут отвлекать внимание Исламской Республики от стратегических интересов страны.