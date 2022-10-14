Тегеран, 14 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Любое изменение исторических границ Ирана и транзитного маршрута страны с Арменией решительно отвергается, заявил президент Исламской РеспубликиИбрагим Раиси 13 октября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на заместителя главы администрации президента Ирана по политическим вопросам.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Джамшиди написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что во время встречи со своим азербайджанским коллегойИльхамом Алиевым президент Ирана заявил, что любое изменение транзитного маршрута Ирана с Арменией получит решительный ответ со стороны Тегерана.

По его словам, Раиси также отметил, что европейское военное присутствие в регионе неприемлемо ни под каким предлогом. Он подчеркнул, что внутренние национальные проблемы не будут отвлекать внимание Исламской Республики от стратегических интересов страны.