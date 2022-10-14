Оренбург, 14 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. При Молодёжном парламенте Оренбургской области появится благотворительный фонд для оказания помощи мобилизованным гражданам и участникам СВО, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Молодёжный парламент собрал средства на гуманитарную помощь ребятам, находящимся в Донбассе. Военнослужащим будут отправлены печи для обогрева палаток.

«В скором времени при Молодежном парламенте создадут благотворительный фонд, чтобы финансовую и гуманитарную помощь сделать постоянной», — сказали в пресс-службе Заксобрания.

Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.