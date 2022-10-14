Артём, Приморский край, 14 октября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Артёме Приморья 25 семей получили ключи от долгожданных квартир в новом микрорайоне «Солнечный» и в скором времени отпразднуют новоселье.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые дома

«Раньше на этом месте были бараки, где люди жили в невыносимых условиях. Нынешние квартиры — с отделкой, так что можно сразу завозить мебель и обустраивать быт.

До Нового года мы введём в эксплуатацию ещё один дом напротив. Там получат квартиры еще 25 семей по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Третий планируем сдать в первом квартале 2023 года. Таким образом, проблема расселениях жителей бараков с Куйбышева — Горького — Лазо будет полностью решена», — сообщил в своём телеграм-канале 14 октября губернатор Приморья Олег Кожемяко.