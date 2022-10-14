Тегеран, 14 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. 13 октября Верховный лидер Исламской революции аятоллаСейед Али Хаменеи помиловал и смягчил наказание 1862 иранским заключенным. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

akkasemosalman Али Хаменеи

Приказ лидера о помиловании 1862 иранских заключенных поступил накануне годовщины рождения пророкаМухаммеда и имамаСадека (шестого шиитского имама) по предложению главы судебной властиХоджатолесламаГолама Хоссейна Мохсени Эджеи.

Статья 110 (11) Конституции Ирана позволяет Верховному лидеру помиловать или смягчить сроки тюремного заключения заключенных по предложению главы судебной власти.

Список осужденных был направлен непосредственно главой судебной власти, после чего Хаменеи выразили своё согласие о смягчении наказания в соответствии с конституцией.

Заключенные были осуждены общественным и революционным судами, судебной организацией вооруженных сил, а также судами, связанными с государственным персоналом.