Пекин, 14 октября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Европе угрожает деиндустриализация и убытки в размере нескольких триллионов долларов из-за санкций против России. Об этом сообщает китайская газета Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По ее данным, антироссийские санкции создали серьезные проблемы для экономики европейских государств. В частности, Европа столкнется с деиндустриализацией, потерей инвестиций на триллионы долларов США, а также с падением уровня жизни простого населения.

«Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными», — добавили авторы статьи.

Отмечается, что пока Европа даже не в состоянии полноценно оценить разрыв торговых и экономических связей с Россией. При этом авторы публикации указывают, что в сложившейся ситуации США не пытаются помогать европейским странам, а ищут свою выгоду.