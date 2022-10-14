Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Рост стоимости займов из-за повышения процентных ставок и высокий уровень корпоративной задолженности — два основных фактора экономической уязвимости, с которыми столкнутся страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом говорится в докладе, опубликованном Международным валютным фондом, пишет агентство EFE.

МВФ Rusnow.ru

«Рост стоимости займов приведет к напряжению государственных финансов за счет увеличения процентных платежей, поскольку государственный долг и потребности в финансировании остаются высокими», — говорится в исследовании, посвященном экономическим перспективам региона.

Отмечается, что экспортеры сырьевых товаров (страны Южной Америки, Мексика и некоторые страны Карибского бассейна) в 2023 году, скорее всего, вдвое снизят темпы роста, поскольку снижение цен на сырьевые товары усиливает влияние повышения процентных ставок.

С другой стороны, экономика стран Центральной Америки также замедлится по мере ослабления торговли с США и денежных переводов, хотя они выиграют от снижения цен на сырьевые товары.

Экономика стран Карибского бассейна, зависящая от туризма, продолжит восстанавливаться, хотя и медленнее, чем ожидалось в июле 2022 года, на фоне ослабления перспектив развития туризма.