Москва, 3 мая, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Принятие законопроекта об ответных мерах на недружественные действия со стороны США и других стран может потребовать дополнительного финансирования из федерального бюджета РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, к такому выводу пришли члены комитета Госдумы по бюджету и налогам в заключении на законопроект.

Михаил Иванович Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. 1943

Речь идет о законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Инициатива направлена на то, чтобы дать правительству возможность по решению президента вводить ограничительные меры в качестве ответа на санкции США и других стран, которые поддерживают политику Америки. В частности, правительство сможет вводить запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов. Санкции могут также коснуться и определенных граждан США — им могут запретить въезд в РФ, а также трудоустройство в качестве высококвалифицированных специалистов. Правительству также разрешено приостанавливать сотрудничество РФ и США в авиастроении, а также атомной и ракетно-двигательной отраслях.

Как отмечают депутаты комитета Госдумы по бюджету, основная цель законопроекта — позволить правительству по решению президента оперативно реагировать на внешние вызовы. Это, в частности, будет способствовать сохранению стабильности экономики и финансовой системы РФ в случае внешнего воздействия на них, а так положительно скажется на развитии импортозамещения в ключевых отраслях экономики.

Инициатива позволит поддержать граждан PФ, а также российские компании и отрасли экономики, которые оказываются наиболее уязвимыми в случае введения западных санкций, считают депутаты. При этом они не исключают необходимости дополнительных расходов из федерального бюджета в случае принятия закона.

«Комитет считает очень важным поддержать те категории граждан, компании и отрасли, которые наибольшим образом подвержены санкциям. Это и граждане, зависимые от импортных лекарств, и компании, осуществляющие деятельность с использованием импортного сырья и оборудования, включая медицинские учреждения, авиационную, космическую и атомную промышленности, металлургические отрасли и связанные с ними моногорода. В связи с этим может потребоваться корректировка финансовой поддержки из федерального бюджета», — отмечают члены комитета в заключении.

В частности, депутаты предлагают принять специальное постановлении Госдумы с рекомендацией правительству РФ поддержать из федерального бюджета определенные категории граждан, отрасли экономики, моногорода и других публично-правовые образования как при внесении изменений в федеральный бюджет на 2018 года, так и при подготовке федерального бюджета на 2019−2021 годы.