Тегеран, , 09:52 — REGNUM 13 октября президент Ирана Ибрагим Раиси встретился и провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане (Казахстан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

На полях 6-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане президент Ирана встретился и провел переговоры с эмиром Катара.

Шестой саммит СВМДА стартовал 13 октября утром. Встреча проходила под председательством президента Казахстана. На мероприятии также присутствовали президент Ирана и 10 других глав государств.

Во время этой поездки президента сопровождают министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и заместитель главы администрации президента по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

СВМДА — это международный форум для укрепления сотрудничества в соответствии с принципами мира, безопасности и спокойствия в Азии.