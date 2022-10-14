Якутск, , 07:05 — REGNUM В авариях на дорогах Якутии в этом году погибли 60 человек и пострадали 660. В регионе возросло количество ДТП и повысился уровень аварийности на дорогах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ на Дальнем Востоке.

ДТП Mchs.gov.ru

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Законодательство о безопасности дорожного движения было нарушено более 1,8 тыс. раз. К ответственности привлекли 214 человек, возбуждены четыре уголовных дела.

От жителей республики поступали обращения на участки дорог, где просело полотно, отсутствие ограждений, разметки и наличие дефектов на проезжей части. Всего таких заявлений отправлено более 80, пока рассмотрены 22 из них. По жалобам приняты решения, их исполнения находятся на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Окружном шоссе в городском округе Якутска отсутствие светофоров и знаков пешеходного перехода создаёт условия для возникновения аварий, ранее пришла к выводу прокуратура. Мэрию города обязали устранить эти нарушения.