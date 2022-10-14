Улан-Удэ, , 06:53 — REGNUM Мобильные группы приступили к обследованию зданий в Улан-Удэ в Бурятии после мощного землетрясения в акватории озера Байкал. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии в официальном канале в Telegram.

Улан-Удэ Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

«В связи с произошедшим землетрясением мобильные группы администрации Улан-Удэ оперативно приступили к обследованию жилмассива», — рассказали в администрации.

Отмечается, что к настоящему времени сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. При этом обследование зданий в доме продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал в Иркутской области. В Иркутске добавили, что пострадавших или разрушений объектов не фиксировалось. Все городские службы и социальные объекты продолжают работать в штатном режиме.

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