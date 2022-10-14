Улан-Удэ, 14 октября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Мобильные группы приступили к обследованию зданий в Улан-Удэ в Бурятии после мощного землетрясения в акватории озера Байкал. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии в официальном канале в Telegram.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Улан-Удэ

«В связи с произошедшим землетрясением мобильные группы администрации Улан-Удэ оперативно приступили к обследованию жилмассива», — рассказали в администрации.

Отмечается, что к настоящему времени сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. При этом обследование зданий в доме продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал в Иркутской области. В Иркутске добавили, что пострадавших или разрушений объектов не фиксировалось. Все городские службы и социальные объекты продолжают работать в штатном режиме.