Вашингтон, 14 октября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева допустила изменения условий соглашения с Аргентиной, но предупредила, что в организации «не будут проявлять гибкость», если посчитают, что эти изменения могут пойти против интересов аргентинцев. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) EU2016 NL. Martijn Beekman Кристалина Георгиева

«Мы никогда не считали, что программа [навсегда] была «выбита на камне», [ведь] условия значительно изменились. Но мы не будем проявлять гибкость вопреки интересам аргентинцев», — сказала Георгиева.

По её словам, на аргентинскую общественность оказывается «давление», чтобы она пошла против сокращения государственных расходов, чего требует Фонд для продолжения выплат миллионов долларов в рамках программы: «Мы рады видеть, что [министр финансов Аргентины Серхио] Масса очень серьезно относится к своей ответственности».