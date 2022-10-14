В МВФ допустили изменения условий соглашения с Аргентиной
Вашингтон, 14 октября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева допустила изменения условий соглашения с Аргентиной, но предупредила, что в организации «не будут проявлять гибкость», если посчитают, что эти изменения могут пойти против интересов аргентинцев. Об этом пишет агентство EFE.
«Мы никогда не считали, что программа [навсегда] была «выбита на камне», [ведь] условия значительно изменились. Но мы не будем проявлять гибкость вопреки интересам аргентинцев», — сказала Георгиева.
По её словам, на аргентинскую общественность оказывается «давление», чтобы она пошла против сокращения государственных расходов, чего требует Фонд для продолжения выплат миллионов долларов в рамках программы: «Мы рады видеть, что [министр финансов Аргентины Серхио] Масса очень серьезно относится к своей ответственности».