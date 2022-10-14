Хабаровск, , 06:48 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко актуальные вопросы управления федеральным имуществом в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Металлургия Mmk.ru

Читайте также: Путин заявил о восстановлении металлургии и автопрома в России

Также стороны обсудили перспективы строительства на федеральных землях Тихоокеанского гидрометаллургического комбината.

«Этот проект флагманский для Хабаровского края и сейчас находится в высокой степени проработки. Будет реализован в Советско-Гаванском районе», — пояснил Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России после спада начался процесс восстановления в ряде отраслей. Об этом 6 октября на совещании по экономическим вопросам заявил президент страны Владимир Путин.