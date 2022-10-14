Кемерово, , 06:48 — REGNUM В Кемеровской области введена программа трудовой мобилизации. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Цивилёв пояснил, что в соответствии программой вакансии, которые временно освободили мобилизованные кузбассовцы, займут студенты профильных вузов и ссузов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций будут привлекать для работы вместо мобилизованных. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

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