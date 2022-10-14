Канберра, , 06:46 — REGNUM Тысячи жителей юго-востока Австралии получили предписание об эвакуации на фоне непрекращающихся проливных дождей, которые вызвали наводнения, передает телеканал ABC.

Ханс Бальдунг. Потоп. 1516

Опасная ситуация коснулась районов в трех регионах страны. Уже пострадали значительная часть штата Виктория, юг штата Новый Южный Уэльс и северные территории островного штата Тасмания.

Представитель Бюро метеорологии Австралии Дин Наррамор заявил, что угроза наводнений будет только расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс призвал население районов, на которые обрушились проливные дожди и наводнения, сделать запасы продовольствия и жизненно необходимых предметов на трое суток.

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