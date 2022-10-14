Москва, 14 октября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Компания Apple вернула в AppStore ранее удалённые приложения компании. Об этом заявили РБК в пресс-службе компании.

Дарья Драй ИА REGNUM VK

«Приложения VK вновь доступны в AppStore на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — говорится в сообщении.

Ряд приложений компании, в числе которых — соцсеть «ВКонтакте» и сопутствующие сервисы, а также «Почта Mail.ru», были удалены из AppStore 26 сентября. Впоследствии в компании подтвердили удаление сервисов со стороны Apple.