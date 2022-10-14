Саратов, , 06:46 — REGNUM В судебном деле о банкротстве крупного завода аккумуляторов — саратовского ООО «Завод автономных источников тока» появился ещё один кредитор. Заявление о вступлении в спор, инициированный самим предприятием, подала казанская компания «Хирти». Сам же иск арбитраж Саратовской области оставил без движения до 11 ноября 2022 года, дав время на устранение недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

13 октября 2022 года судья Лиско оставила без движения заявление о признании должника банкротом, но определение пока недоступно для ознакомления.

Ранее, 11 октября, компания «Хирти», которая весной 2022 года пыталась самостоятельно инициировать банкротство предприятия из Саратовской области, присоединилась к делу, подав соответствующее ходатайство. ООО «Хирти» заявило долг в размере 8,55 млн рублей.

Напомним, иск о самобанкротстве предприятие подало в октябре 2022 года, заявив о долгах на сумму более 1 млрд рублей. Среди кредиторов, кроме «Хирти», назывался налоговый орган. Позднее министерство Саратовской области сообщило СМИ, что завод рассчитывает заключить мировое соглашение с ФНС и выйти на докризисные объёмы производства, нормализовав процесс.

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