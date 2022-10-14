Москва, 14 октября 2022, 06:42 — REGNUM Выстоять Россия в войне с Западом может только с опорой на существующую систему, которая, в свою очередь должна поддерживаться очагами иной реальности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, нельзя ни поддаваться панике, что враг силен, а мы немощны, ни упиваться собственным превосходством, зачастую ложным, а видеть реальность таковой, какая она есть на самом деле, дабы избежать краха.