Москва, 14 октября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Выстоять Россия в войне с Западом может только с опорой на существующую систему, которая, в свою очередь, должна поддерживаться очагами иной реальности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Без этого эта реальность не выдержит. Но это должны быть совместные согласованные действия. Все остальное приведет только к разгрому. Его пока нет, но он может состояться буквально в ближайшее полугодие, если мы не примем соответствующих мер. И этими мерами являются отнюдь не только наказание очевидных возмутителей правопорядка и создателей хаоса коррупционного. Их надо наказывать еще более жестоко, но ведь надо еще при этом что-то понимать», — заявил Кургинян.

По его словам, нельзя ни поддаваться панике, что враг силен, а мы немощны, ни упиваться собственным превосходством, зачастую ложным, а видеть реальность таковой, какая она есть на самом деле, дабы избежать краха.