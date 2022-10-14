Москва, , 06:37 — REGNUM Размер скидки на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий после 60-летнего возраста может быть повышен. С соответствующим письмом на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова написал депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), пишет RT .

Ветеран Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По словам депутата, согласно законодательству, ветераны боевых действий могут получить скидку в 50% для оплаты коммунальных услуг, однако в пожилом возрасте такие граждане имеют меньше возможностей продолжать работать и получать доход.

«В целях поддержки ветеранов боевых действий прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера скидки на коммунальные услуги для данной категории граждан по достижении определённого возраста: до 75% — после 60 лет, до 100% — после 70 лет», — говорится в тексте обращения депутата.