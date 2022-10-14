Москва, 14 октября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Размер скидки на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий после 60-летнего возраста может быть повышен. С соответствующим письмом на имя главы Минтруда РФАнтона Котякова написал депутат ГосдумыВасилий Власов (ЛДПР), пишет RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран

По словам депутата, согласно законодательству, ветераны боевых действий могут получить скидку в 50% для оплаты коммунальных услуг, однако в пожилом возрасте такие граждане имеют меньше возможностей продолжать работать и получать доход.

«В целях поддержки ветеранов боевых действий прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера скидки на коммунальные услуги для данной категории граждан по достижении определённого возраста: до 75% — после 60 лет, до 100% — после 70 лет», — говорится в тексте обращения депутата.