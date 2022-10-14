Иркутск, , 06:35 — REGNUM Жертв и разрушений зданий и инфраструктуры в результате мощного землетрясения магнитудой 5,9 в Иркутске выявлено не было. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе администрации города.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Уточняется, что по данным, полученным от единых дежурных диспетчерских служб районов Иркутской области, разрушений выявлено не было. Системы жизнеобеспечения, социально-значимые объекты, а также объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в штатном режиме.

Информации от граждан о повреждениях зданий не поступало. Управляющие компании начали обследование жилых зданий. Кроме того, специалисты обследуют социальные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры. Город патрулируется экипажами аварийно-спасательной службы.

Отмечается, что подземные толчки магнитудой от трёх до пяти ощутили жители города Улан-Удэ и других районов Бурятии. информация о возможных разрушениях и жертвах из данного региона тоже не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном землетрясении на территории Иркутской области и Бурятии. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал.

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