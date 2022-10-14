Роли, США, , 06:32 — REGNUM В городе Роли (штат Северная Каролина, США) полиция задержала подозреваемого в расстреле пятерых человек, в том числе сотрудника полиции не при исполнении. Об этом пресс-служба местных правоохранителей 13 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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Личность подозреваемого пока не раскрывается.

В результате стрельбы, вспыхнувшей на окраине Роли помимо пятерых погибших ранения получили ещё два человека. Один из них также полицейский. Поддержку местным властям в расследовании трагического инцидента уже обещал губернатор Северной Каролины Рой Купер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не менее пяти человек, включая полицейского, стали жертвами стрельбы, вспыхнувшей в районе Хедингем американского города Роли.

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