Москва, 14 октября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. За последние полгода сразу 82% жителей России столкнулось с мошенничеством. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведённого экспертами Аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомился RT.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Возглавили список популярных мошеннических схем предложения о заработке в интернете, к примеру, через криптовалюты: о таких схемах рассказали 55% опрошенных, при этом наиболее часто с такими мошенниками сталкивались жители ЮФО и СКФО (64%), молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (66%), мужчины (60%).

На втором месте оказались звонки «сотрудников» «банков» или «правоохранительных органов», которые хотели выяснить данные банковских карт или получить доступ к личному счёту человека. С этим сталкивались 54% жителей России — жители ЦФО (63%), граждане от 45 до 54 лет и респонденты с высшим образованием (63%).

Тройку лидеров замкнули письма с вирусом внутри или вредоносными ссылками для блокировки цифрового средства человека и последующего вымогательства денег за разблокировку. О получении таких сообщений заявили 39% жителей России — жители ПФО (45%), респонденты от 35 до 44 лет (43%), квалифицированные специалисты (51%).

На четвёртом месте оказались предложения получить выплату или компенсацию от «государства» — для оформления таковой предлагается сообщить данные банковской карты, на пятом — просьбы о переводе денег, например, для «помощи» знакомым или оформления «выигрыша».

Также 29% жителей РФ столкнулись с мошенничеством в ходе приобретения или продажи товаров в интернете, а на фишинговые сайты попадали 22%.

«Доля россиян, заявляющих о попытках мошенничества, за последние полгода выросла на 24 процентных пункта — с 58% до 82%», — отмечают специалисты.