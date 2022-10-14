Благовещенск, , 06:35 — REGNUM В селе Константиновка Амурской области один из участков дамбы, которая защищает населённый пункт от подтоплений, требует капитального ремонта. В 2013 году наводнением в ней была разрушена водопропускная труба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Дамба Правительство Хакасии

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«При осложнении паводковой ситуации сельсовет вынужден вскрывать дамбу для пропуска воды, а потом восстанавливать её для защиты от Амура. Необходимо восстановление водопропуска с устройством шлюза», — рассказал глава Константиновского района Александр Колесников.

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил предусмотреть финансирование для капитального ремонта гидротехнического сооружения. На эти цели потребуется порядка 23 млн рублей. Если получится выделить деньги на эти цели, ремонтные работы начнут в 2023 году, пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от наводнения в Амурской области в 2013 году составил 26 млрд рублей. Пострадавшими были признаны 127 тысяч человек.