Челябинск, , 06:28 — REGNUM В Челябинске стартовала модернизация троллейбусной инфраструктуры. Об этом пишут СМИ.

Троллейбус

По данным Накануне. Ru, начались работы по модернизации контактной сети и тяговых подстанций на маршрутах №12 и №19. Сейчас рабочие готовят фундаменты для последующей установки новых опор на улице Блюхера.

Также в планах значится демонтаж изношенной контактной сети. Планируется установить новую протяжённостью более 65 километров. Предстоит модернизировать и 12 существующих тяговых подстанций.

Запланированы и другие работы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Челябинска заявляли о намерениях обновить троллейбусную инфраструктуру.