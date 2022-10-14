Кемерово, 14 октября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подал руку помощи Донбассу, начав спецоперацию. Такое мнение высказал учитель физической культуры школы №60 Кемерова Алексей Жабреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Достаточно долго люди ждали этого момента, жили под гнётом киевского режима, — отметил он. — Последние восемь лет дались очень тяжело людям, в том числе ополченцам, которые защищали свою Родину, свою землю, свои семьи. В дальнейшем, я считаю, что всё будет только лучше».

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