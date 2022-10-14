Анкара, 14 октября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Парламент Турции принял законопроект, предусматривающий уголовное наказание за распространение сведений в прессе и социальных сетях, которые будут признаны дезинформацией, передал телеканал ТРТ.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Интернет

Виновным по указанной статье может грозить лишение свободы сроком до трех лет. Законопроект был внесен в парламент по инициативе правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР).

Документ вызвал протест среди представителей оппозиции, которые обвинили руководство страны в цензуре, а также в нарушении конституционных прав и свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил управлению по коммуникациям президентской администрации провести расследование по поводу деятельности турецкой редакции информационного агентства Reuters.