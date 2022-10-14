Бамако, 14 октября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек погибли в результате подрыва пассажирского автобуса на взрывном устройстве в центральной части Мали. Об этом 14 октября сообщило Agence France-Presse (AFP).

Rgaudin Флаг Мали

Уточняется, что ЧП произошло во время движения автобуса с пассажирами между населёнными пунктами Бандиагара и Гундака, на автотрассе в регионе Мопти. Данный регион является одним из центров, где действуют многочисленные террористические группировки.

По предварительным данным, в результате подрыва автобуса погибли 11 человек, ранения получили ещё 53 человека. Все пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается. На настоящий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за подрыв автобуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате подрыва автобуса на самодельной мине в Мали.