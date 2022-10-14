Сеул, , 06:05 — REGNUM Южнокорейская армия проведет масштабные учения с полевыми маневрами «Хогук» в период с 17 по 28 октября, сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, военные Южной Кореи будут отрабатывать задачи по противодействию ядерной и ракетной атакам со стороны КНДР. В учениях будут принимать участие сухопутные войска, флот, авиация и корпуса морской пехоты. Отмечается, что в маневрах будут принимать участие и военнослужащие США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генштаб армии КНДР заявил о провокации со стороны Южной Кореи. По его сведениям, южнокорейские войска подвергли десятичасовому артиллерийскому обстрелу территорию возле 5-го корпуса северокорейской армии. Отмечалось, что Корейская народная армия дала решительный ответ южнокорейской провокации.

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